To już koniec przygody "Biało-Czerwonych" na mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Po dwóch przegranych meczach z Holandią i Austrią sytuacja reprezentacji Polski w grupie była trudna. Niestety i tym razem Orły nie zdołały wywalczyć awansu. W swoim ostatnim meczu na tych rozgrywkach podopieczni Michała Probierza zmierzyli się z Francuzami. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1 , a jedynego gola dla naszej drużyny strzelił Robert Lewandowski. Było to trafienie z rzutu karnego. I to nie jednego, bowiem Polak podchodził do "jedenastki" dwa razy.

