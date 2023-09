Występ w Lidze Mistrzów to marzenie, które udaje się zrealizować bardzo niewielkiej części z profesjonalnych piłkarzy. Polaków w historii tych rozgrywek mieliśmy jeszcze mniej, a lista polski ch zwycięzców Ligi Mistrzów liczy zaledwie pięć nazwisk, a i tak trzeba dopisać tych, którym udało się to jeszcze przed zmianą nazwy. Mowa rzecz jasna o Zbigniewie Bońku i Józefie Młynarczyku .

We współczesnej historii sukces Polaków w Lidze Mistrzów jest prawdziwą efemerydą. Zaledwie trzech z naszych reprezentantów było w stanie tego dokonać. Pierwszym był bohater finału z 2005 roku Jerzy Dudek, trzy lata po nim z ławki rezerwowych tryumf Manchesteru United oglądał oczywiście Tomasz Kuszczak, a w 2021 roku przy zamkniętych stadionach swój pierwszy tytuł tej rangi zdobył Robert Lewandowski .

Lewandowski w pogoni za setką

To właśnie w kapitanie reprezentacji Polski z pewnością można pokładać największe nadzieje, jeśli chodzi o tegoroczne rozgrywki Ligi Mistrzów. Występujący od roku w FC Barcelonie napastnik z pewnością jest jednym z najlepszych zawodników, którzy występowali na tej pozycji w całej historii tego prestiżowego turnieju. Liczby Lewandowskiego mówią właściwie same za siebie.

Wychowanek Varsovii swój debiut w Lidze Mistrzów zanotował 13 września 2011 roku. Wówczas rozegrał 90 minut w meczu Borussii Dortmund z Arsenalem. Od tego dnia Lewy w tych prestiżowych rozgrywkach pojawił się na murawie już w 111 spotkaniach. Strzelił w nich aż 91 goli, co plasuje go na trzecim miejscu w historycznej klasyfikacji . Przed nim są jedynie Cristiano Ronaldo (140 goli) oraz Leo Messi (129 goli).

Dodatkowo Lewandowski ma na swoim koncie także 25 asysty, co daje fenomenalną średnią ponad jednego udziału przy golu na spotkanie. Za plecami Lewego znalazł się między innymi Karim Benzema, a to pokazuje wielkość występów Polaka w tych rozgrywkach na przestrzeni historii. W tym sezonie "Lewy" z Barceloną trafili do z pozoru prostej grupy.