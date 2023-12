Polak rósł właściwie z roku na rok. Od sezonu 2012/2013 bez kłopotów można umieścić go na szczycie listy najlepszych napastników na świecie. To właśnie wtedy popisał się strzeleniem czterech goli przeciwko Realowi Madryt . Wówczas jednak nie mieliśmy do czynienia jeszcze ze snajperem, który pod względem fizycznym nie ma sobie równych. Tak się stało po przejściu Roberta Lewandowskiego do Bayernu Monachium w 2014 roku.

Robert Lewandowski pewny powrotu na szczyt. Jeden ważny szczegół

Według Piotra Koźmińskiego z "WP SportoweFakty" właśnie to jest powód do optymizmu w kontekście Lewandowskiego, który płynie z jego obozu, a może nawet samego piłkarza. "Lewy nie spóźniał się do piłek, rywale go nie wyprzedzali. Polak oddał sześć strzałów i zaliczył kilka ładnych podań. Jeśli ścigał się z obrońcą, to właśnie Lewy był z reguły o ułamek szybszy. To ma być dowód na to, że poziom fizycznej formy kapitana kadry znów/wciąż jest na wysokim poziomie. Tak to właśnie widzi sam Robert i to dobry znak, bo zimowa przerwa wcale nie jest taka długa" - czytamy.