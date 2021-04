Robert Lewandowski otworzy restaurację w sercu Warszawy

Najlepszy polski piłkarz otworzy kolejny biznes. Tym razem Robert Lewandowski we współpracy z synem Magdy Gessler już w wakacje zaprosi do swojej nowej restauracji w centrum Warszawy.

Robert Lewandowski oprócz znakomitej formy na boisku, potrafi również dobrze zaprezentować się w świecie biznesu. Piłkarz wiele razy udowadniał już, że potrafi inwestować pieniądze. Teraz przyszedł czas na realizację kolejnego planu.

Okazuje się, że już w wakacje w sercu Warszawy powstanie nowy lokal, którego właścicielem będzie właśnie napastnik reprezentacji Polski oraz Bayernu Monachium.

Do nowego punktu gastronomicznego na mapie stolicy przyznał się w wywiadzie z "Jastrząb Post" Tadeusz Muller. Jak zdradził restauracja nie będzie należała do małych.

Lewandowski będzie miał dwóch wspólników

"Będzie to sports bar w Browarach Warszawskich. Jest to miejsce, które wymyślił Jacek Trybuchowski, który zaprosił do współpracy naszego piłkarskiego idola" - powiedział syn Magdy Gessler.

Muller będzie odpowiedzialny za ułożenie menu. Restauracja trzech wspólników miała zostać otwarta już w minionym roku, lecz plany pokrzyżował wówczas koronawirus.

"Miejsce jest bardzo duże, jest około 3300 metrów kwadratowych, trzy kuchnie. Będziemy mieli mam nadzieję tabakę od wakacji. [...] Koncept będzie inspirowany amerykańską kuchnią, ale więcej nie mogą powiedzieć" - dodał jeszcze Muller.

