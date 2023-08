Najbardziej intensywny czas jeśli chodzi o przedsezonowe przygotowania w przypadku Barcelony, wypadł na przełom lipca i sierpnia, kiedy drużyna udała się na zgrupowanie do Stanów Zjednoczonych. Nie obyło się tam też bez mało komfortowych sytuacji , jak te przed planowanym meczem z Juventusem. To spotkanie miało otworzyć przygotowania, jednak tuż przed nim w szatni "Blaugrany" pojawił się wirus , który storpedował zespół. Wielu piłkarzy narzekało na zapalenia żołądka i jelit i w efekcie pierwszy sparing musiał zostać odwołany.

Puchar Gampera. W polskiej telewizji nie będzie transmisji z meczu FC Barcelona - Tottenham