"Biało-Czerwoni" nie wykonali najważniejszego zadania w tym roku, bowiem wciąż nie mają biletów na Euro 2024, a ich ostatnią deską ratunku są marcowe baraże. Nie da się ukryć, że sytuacja w kadrze narodowej już od dłuższego czasu jest bardzo napięta, czego dowodem są zmiany na stanowisku selekcjonera. Po rozczarowujących wynikach zespołu ze swoją posadą pożegnał się we wrześniu Portugalczyk - Fernando Santos , a jego miejsce zajął Michał Probierz . Jednakże nawet zmiana szkoleniowca w żaden sposób nie poprawiła rezultatów Orłów.

Na celowniku kibiców i ekspertów znalazł się między innymi Robert Lewandowski. Gwiazdor FC Barcelony w ostatnich miesiącach mocno spuścił z tonu zarówno w klubie, jak i w reprezentacji. Nie tylko Hiszpanie zaczęli tracić cierpliwość do 35-latka. Jego statystyki w drużynie narodowej mówią same za siebie. Napastnik oddał ledwie 6 celnych strzałów w całej kampanii eliminacyjnej do Euro. W mediach zaczęły padać już nawet słowa o końcu kariery gracza.