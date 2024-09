Robert Lewandowski ogłosił wprost - oto klucz. A tymczasem... wygląda to fatalnie

Szkocja - Polska. Lewandowski wskazał klucz do wygranej. Potrzeba nam kilku jego kopii

Co stanowiło klucz do tego, by wywieźć z Glasgow komplet punktów? To pytanie otrzymał po meczu kapitan "Biało-Czerwonych" - Robert Lewandowski. A jego odpowiedź była jednoznaczna.

Te słowa odwoływały się wprost do dwóch błyskotliwych rajdów Nicoli Zalewskiego, które zapewniły nam wygraną. Sęk w tym, że jeśli ma to być klucz do zwycięstw... to spoczywa on wyłącznie w kieszeni zawodnika AS Roma. A przydałoby wyrobić także kilka zapasowych kopii i rozdystrybuować wśród pozostałych piłkarzy. No bo... spójrzmy w statystyki.