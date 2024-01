Robert Lewandowski ogłasza. Co za wiadomość dla fanów Barcelony, Polak stawia sprawę jasno

Nigdy nie jest łatwo o to, by strzelać gole, ale gram w dobrej drużynie z wieloma świetnymi zawodnikami. Czuję się w Barcelonie wyśmienicie. W minionym sezonie wygraliśmy mistrzostwo, Superpuchar Hiszpanii, a ja byłem królem strzelców. Ale obecnie ważne są dla nas obecne rozgrywki

Jednoznaczna deklaracja. Robert Lewandowski wprost do kibiców FC Barcelona

- Dla nas bardzo ważne jest, aby wygrać dzięki pewności siebie. Wczoraj pokonaliśmy Real Betis 4:2 na terenie, na którym zawsze bardzo trudno jest zwyciężyć. Jesteśmy FC Barcelona i wiemy, dokąd chcemy dojść. Teraz zmierzamy w stronę Copa del Rey i meczu z Athletikiem Bilbao. Celem jest gra w finale i końcowe zwycięstwo. To tytuł, którego jeszcze nie wywalczyłem w Hiszpanii i zdobycie go to mój cel, ale ważne jest nie tylko zwycięstwo, lecz także to, by strzelić wiele bramek dla publiczności i naszych kibiców - stwierdził Robert Lewandowski.