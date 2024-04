Robert Lewandowski ofiarą oszustów. Szokujące nagranie krąży w sieci

Kariera Roberta Lewandowskiego nabrała tempa po przeprowadzce piłkarza z ukochaną do Niemiec. W 2010 roku kapitan naszych Orłów zasilił szeregi Borussii Dortmund, a kilka lat później nawiązał współpracę z Bayernem Monachium i wówczas stał się wielką gwiazdą. Po sukcesach w ekipie naszych zachodnich sąsiadów 35-latek postanowił obrać nowy kierunek i przeniósł się z żoną Anną i córkami do Hiszpanii. W lipcu 2022 roku "Lewy" dołączył do FC Barcelony i znów sprawił, że zrobiło się o nim głośno w zagranicznych mediach. Zawodnik w pierwszym sezonie w barwach "Dumy Katalonii" został królem strzelców rozgrywek La Liga.

