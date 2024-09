Robert Lewandowski odznaczony. Order wręczyła mu wielka gwiazda

Robert Lewandowski wrócił na krótki czas do Polski i okazało się, że miał ku temu ważny powód. Najważniejszą okazją było 65-lecie UKS Varsovii - klubu, w którym piłkarz grał na początku kariery. Na miejscu postanowiono też go odznaczyć jednym z międzynarodowych orderów, o którym słyszał każdy. W ceremonii uczestniczyła wielka gwiazda polskiego kina. To ona wręczyła odznaczenie.