Bayern Monachium idzie jak taran przez Ligę Mistrzów. Mistrzowie Niemiec odnieśli czwarte zwycięstwo, znów w imponujących rozmiarach.



"Bawarczycy" rozbili Benficę 5-2, a gwiazdą pierwszego formatu był nie kto inny, jak Lewandowski.



Dorobek bramkowy Polaka byłby jeszcze bardziej imponujący, gdyby wydarzyła się rzecz w przypadku tego piłkarza praktycznie niespotykana. Otóż pomylił się z linii 11. metra, marnując rzut karny.

Dokonania Polaka w tym sezonie, podobnie jak w całym roku kalendarzowym, i tak przyprawiają o ból głowy. Już kończą się komplementy, którymi można by było opisywać to, czego dokonuje nasz as. Jeszcze w tym miesiącu nagrodą dla niego będzie Złota Piłka?



Lewandowski o Haalandzie: Jasne jest, że...

"Lewy" znów znalazł się w ogniu pytań, a dziennik "Bild" w tytule artykułu wybija wątek Erlinga Haalanda, o którego w rozmowie z platformą Amazon Prime został zapytany nasz snajper. Bramkostrzelny Norweg, jeden z największych talentów młodego pokolenia, obecnie jest supergwiazdą Borussii Dortmund, ale coraz częściej łączy się go właśnie z Bayernem. Zwłaszcza, że latem w jego kontrakcie aktywuje się klauzula odejścia.



- Jestem Lewandowski, myślę o sobie. Oczywiście, że to młody zawodnik, a ja o dziesięć lat starszy. Jestem na innym poziomie niż życie. Dokładnie wiem, jak się czułam, kiedy miałam 21 lat. Co zrobiłem, czego nie zrobiłem. Kiedy zdobędziesz tyle bramek, jasne jest, że każdy klub jest tobą zainteresowany. Ale dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, co ja robię na boisku - odpowiedział "Lewy".

