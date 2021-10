"Lewy" trafił po raz pierwszy w 15. minucie, pewnie wykorzystując rzut karny. Ponownie wpisał się na listę strzelców osiem minut później, tym razem trafiając z rzutu wolnego.

Były to gole numer 11 i 12 w obecnym sezonie Bundesligi. Nasz as jest tym samym zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców. Drugi Erling Haaland (Borussia Dortmund) ma w dorobku dziewięć goli, ale obecnie leczy kontuzję i nie zagra prawdopodobnie aż do grudnia.



Klasyfikacja najskuteczniejszych piłkarzy Bundesligi w sezonie 2021/22:



12 - Robert Lewandowski (Polska/Bayern Monachium)



9 - Erling Haaland (Norwegia/Borussia Dortmund)



8 - Patrik Schick (Czechy/Bayer Leverkusen)

7 - Taiwo Awoniyi (Nigeria/Union Berlin)

6 - Anthony Modeste (Francja/FC Koeln)



6 - Serge Gnabry (Niemcy/Bayern Monachium)