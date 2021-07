Lewandowski może żałować, że w 2020 roku "France Football" odwołał plebiscyt Złotej Piłki. Polak wygrałby go w cuglach, tak jak zwyciężył we wszystkich podobnych zeszłorocznych głosowaniach.



Nagroda zostanie przyznana za 2021 roku i Polak wciąż jest jednym z faworytów. W tym roku będzie mu jednak znacznie trudniej. Bayern Monachium nie wygrał Ligi Mistrzów, a reprezentacja Polski nie wyszła z grupy na Euro 2020. Lewandowski indywidualnie pobił co prawda rekord Gerda Muellera i na Euro nie zawiódł, strzelając gole, ale to może nie wystarczyć, by przekonać do siebie głosujących.



Robert Lewandowski: Będzie mi jeszcze trudniej sięgnąć po Złotą Piłkę

Faworytem, po wygranej Copa America, ponownie jest Lionel Messi. Dla Argentyńczyka byłaby to już siódma Złota Piłka w karierze.

Portal "SPORTbible" na Instagramie zacytował nawet wypowiedź Lewandowskiego na temat obecnej sytuacji w walce o Złotą Piłkę.



- Po tym, co stało się na Copa America, myślę, że będzie mi jeszcze trudniej sięgnąć po Złotą Piłkę. Ale nie będę miał nic przeciwko utracie jej na rzecz jednego z najlepszych piłkarzy wszech czasów - cytuje portal.



