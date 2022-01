"Lewy" na listę strzelców wpisywał się w 9., 62. i 74. minucie. W obecnym sezonie Bundesligi ma na koncie 23 gole, strzelone w 19 spotkaniach.

Jak podliczył Wojciech Frączek, łącznie nasz rodak strzelił już we wszystkich oficjalnych spotkaniach 586 bramek. Tym samym zbliża się do magicznej granicy 600 trafień. Dotąd udało się ją w całej historii piłki osiągnąć zaledwie kilkunastu piłkarzom, między innymi Romario, Pele, Lionelowi Messiemu czy Cristiano Ronaldo.



Robert Lewandowski blisko elitarnego grona

By dołączyć do tego grona, Lewandowski potrzebuje już tylko 14 goli. Jeżeli podtrzyma prezentowaną aktualnie skuteczność, powinien zrobić to na długo przed końcem sezonu.



Mimo nieprawdopodobnej skuteczności, Polak wciąż nie doczekał się przedłużenia wygasającego latem 2023 roku kontraktu z Bayernem Monachium. Według medialnych pogłosek, włodarze klubu chcą rozpocząć rozmowy na ten temat wiosną. Jednocześnie "Lewy" łączony jest z topowymi, zachodnimi klubami - pojawiały się plotki o zainteresowaniu Realu Madryt, PSG czy Manchesteru City.