Robert Lewandowski nominowany do nagrody FIFA The Best

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski znalazł się w gronie piłkarzy nominowanych do nagrody FIFA The Best. Polak otrzymał to wyróżnienie w ubiegłym roku.

