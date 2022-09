Robert Lewandowski nominowany do gracza miesiąca. Zdecydują kibice!

Aklimatyzacja, czas na zgranie, okres ochronny - to wszystko nie dotyczy Lewandowskiego. Polak przebojem wdarł się do hiszpańskiej ekstraklasy i na efekty nie trzeba było długo czekać.

Co prawda w przedsezonowych sparingach jeszcze nie błyszczał, ale później było już tylko lepiej. Na inaugurację bramki jeszcze nie zdobył, ale później trafiał już seryjnie i strzelił po dwa gole w meczach z Realem Sociedad oraz Realem Valladolid. Efekt? Polak z miejsca stał się ulubieńcem kibiców i odbiera kolejne wyróżnienia.

Kolejne wyróżnienia dla Roberta Lewandowskiego

Po ostatnim spotkaniu kapitan reprezentacji Polski został wybrany przez WhoScored do "11" kolejki , a chwilę później umieszczono go w "11" miesiąca La Liga . Teraz Lewandowski ma do zgarnięcia być może najcenniejszą nagrodę, bo przyznawaną przez kibiców (głosować można TUTAJ ).

Polak otrzymał nominację do tytułu najlepszego piłkarza miesiąca La Liga. Kandydatów do tego wyróżnienia łącznie jest siedmiu. Oprócz Polaka są to:

- Borja Iglesias (Real Betis Sevilla),

- Vinicius (Real Madryt),

- Geronimo Rulli (Villarreal),

- Iago Aspas (Celta Vigo),

- Chimy Avila (Osasuna),

- Lee Kang-in (Mallorca).

Lewandowski ma duże szanse na wygraną, ponieważ wraz z Borja Iglesiasem jest liderem klasyfikacji strzelców. Obaj mają po cztery bramki, czyli o jedną więcej od Karima Benzemy (Real Madryt), którego wśród kandydatów na piłkarza miesiąca nie ma, ale to właśnie Francuz wydaje się najpoważniejszym rywalem napastnika reprezentacji Polski w wyścigu o koronę strzelców La Liga.

Kiedy i o której następny mecz Roberta Lewandowskiego?

W czwartej kolejce La Liga trzecia w tabeli Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Sevillą (15. miejsce). Lewandowski na murawę wybiegnie w sobotę 3 września. Początek spotkania o godz. 21.

Z kolei lider Real Madryt podejmuje drugi w tabeli Real Betis w sobotę o godz. 16:15.

PJ