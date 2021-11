Wokół "Lewego" było w ostatnim czasie bardzo głośno. Wszystko przez jego absencję w meczu eliminacji mistrzostw świata z Węgrami (1-2), która tłumaczona była koniecznością odpoczynku po trudach sezonu. Interia informowała, że to napastnik poprosił selekcjonera Paulo Sousę o przerwę, a sam piłkarz opublikował w tej sprawie specjalne oświadczenie. Jak mogliśmy w nim przeczytać, decyzję podjął trener, choć została ona z nim uzgodniona.

Polak, co nie było niespodzianką, w meczu z Augsburgiem wybiegł w podstawowym składzie Bayernu i w 38. minucie, po podaniu Thomasa Muellera trafił do siatki.



- Ciężko wytłumaczyć... próbowaliśmy od pierwszej minuty atakować, ale rywal dobrze się bronił. Dużo rzeczy też chyba nie funkcjonowało - ocenił snajper przed kamerą Viaplay.



- Zawsze pierwsze mecze po przerwie reprezentacyjnej są dla nas ciężkie. Augsburg miał jedną sytuację, a strzelił dwie bramki, miał skuteczność na najwyższym poziomie - wskazał, jednocześnie zaznaczając, że Bayern miał ze skutecznością problemy.



Lewandowski o zamieszaniu wokół kadry

Lewandowski odniósł się również do wydarzeń związanych z reprezentacją.



- Mogę potwierdzić, że przed zgrupowaniem ustalone było, że w przypadku wygranej z Andorą nie będę brany pod uwagę do gry w drugim meczu. Tak wygląda sytuacja - mówił kapitan kadry.

- Dużo rzeczy w ostatnim czasie zostało powiedzianych, nie do końca prawdziwych - stwierdził, dodając, że nie było między innymi żadnej specjalnej sesji dla "France Football", o której informowały media. - Poza tym, w czasie wolnym, mogę robić rzeczy, które... mogę robić - dodał.



- Na ten temat nie ma już co dalej "rozciągać". Można żałować, że w meczu z Węgrami przegraliśmy. Trzeba się zastanowić, jak to zrobić, żeby w barażach grać dalej. Możemy się skupić na tym i tylko wyłącznie na tym.



- Nigdy nie odmówiłem gry w reprezentacji - podkreślił Lewandowski.



Zapytany o to, czy z perspektywy czasu żałuje, że nie zagrał w meczu z Węgrami, "Lewy" odpowiedział:



- Teraz nie ma co "gdybać". Jakbym był mądrzejszy i wiedział, co może się dziać, to chciałbym zagrać, ale teraz nie ma się co nad tym głowić, bo za późno. Nie naprawimy tych błędów, które zostały popełnione.



