Robert Lewandowski nie pozostawił złudzeń. Postawił sobie jasny cel

Robert Lewandowski , tak jak cała Barcelona, jest bardzo daleki od swojej optymalnej formy. Można powiedzieć, że poza krótkimi przebłyskami zarówno polski piłkarz, jak i klub ze stolicy Katalonii ma swoje bardzo duże problemy już od zakończenia mistrzostw świata w Katarze . Gra "Dumy Katalonii" jest od tego momentu niezwykle przewidywalna, wolna i schematyczna, a Lewandowski, choć dużo próbuje, to bardzo rzadko mu to wychodzi.

Lewandowski nie pozostawił złudzeń. Zostaje

Czasem obrywał za innych i w związku z tym tracił pewne chęci do pracy. Zaznaczył jednak, że on już tę nieco zakopaną iskrę odnalazł i znów ma mnóstwo motywacji do pracy i gry na najwyższym poziomie. W tym samym wywiadzie zdradził, że w trakcie przerwy świątecznej wprowadził specjalny plan treningowy, który ma dać konkretne efekty na murawie i pierwsze już jego zdaniem było widać, choć sam "Lewy" podkreślał, że kibice odczują to po dłuższym czasie.