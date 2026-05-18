Robert Lewandowski nie oszukał Camp Nou. Ludzie okazali wdzięczność

Nie zdajemy sobie sprawy ze skali tego, co Robert Lewandowski zrobił w Barcelonie. Niby wiemy, że strzelał gole, sporo goli... że przyszedł w momencie zapaści i błyskawicznie przyłożył rękę do powrotu na szczyt. Że w swoim pożegnalnym meczu nosił opaskę kapitana nie tylko dlatego, że to był jego ostatni mecz na Camp Nou, tylko zdarzało mu się to już wcześniej. A jednocześnie przez lata traktowaliśmy jego wyczyny, jako coś normalnego. Osoby wychowane w latach 90. ubiegłego wieku przywykły do piłkarskiej bylejakości, a jednak i one były przez Lewandowskiego rozpieszczane do tego stopnia, że obok kolejnych goli i dubletów polskiego napastnika przechodziło się, jak obok czegoś skrajnie naturalnego.

Robert Lewandowski - jedyny taki piłkarz

Cztery lata temu Robert Lewandowski związał się z Barceloną - jak wielu piłkarzy w przeszłości i setki wkrótce. Ale takiego transferu może nie być już nigdy. "Przyszedłeś jako gwiazda, odchodzisz jako legenda" - napisano na klubowym profilu, co samo w sobie jest piękne, ale wciąż nie oddaje całego kontekstu. Ilu piłkarzy mając 34 lata na karku może się pochwalić transferem do jednego z dwóch największych klubów świata nie w roli piłkarza do rotacji, lecz kompletnie kluczowego? Ilu z nich trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok, faktycznie wydłużono do lat czterech, po czym realnie toczyły się dyskusje, czy nie zostawić go na kolejny? To tak unikatowe, jak unikatowy dla polskiej piłki był przez lata Lewandowski. Niby natura nie znosi próżni, ale trudno uwierzyć, by w najbliższych dekadach trafiła się nam postać tak ikoniczna, jak ten napastnik.

Pożegnanie z Barceloną było prawie idealne. Prawie, bo gdyby było scenariuszem filmowym, Robert Lewandowski strzeliłby w nim bramkę lub dwie, tymczasem nie miał nawet jednej sytuacji. Ale wyjątkowo nie miało to żadnego znaczenia. Gdy minęła 80. minuta meczu, a Hansi Flick postanowił wykorzystać jedno z okienek przeznaczanych na przeprowadzenie zmiany tylko dla Polaka, kochająca doskonałość publiczność zgotowała mu owację na stojąco. Oni mają tę przewagę, że prędzej czy później zobaczą jeszcze wielką gwiazdę w ataku Barcelony. My, Polacy - niekoniecznie. Pewnie też dlatego mecze Barcelony stały się przez lata zjawiskiem. Lewandowski wypełniał nie tylko stadiony, ale i samoloty latające z Polski do stolicy Katalonii. Pod Camp Nou język polski mógł być traktowany jako urzędowy nie tylko z powodu podobieństwa w szeleszczących głoskach do katalońskiego.

Widzieliśmy, jak powoli schodzi ze sceny

Sportowe życie kończy się szybko - to było przedłużone do granic możliwości. Już dawno wiedzieliśmy, że wszystko, co najlepsze, jest już za nim. Już dawno zdawaliśmy sobie sprawę, że Robert Lewandowski może nie zagrać już w finale Ligi Mistrzów, a nawet jeśli - nie będzie tam kluczową postacią. Że nie strzeli czterech goli Realowi Madryt, albo komukolwiek pięciu w dziewięć minut. Obserwowaliśmy przemijanie - patrząc na jego wiek, niesamowicie odłożone w czasie, ale jednak przemijanie. Jednocześnie wciąż karmiliśmy oczy widząc skład Barcelony z nim ustawionym na samej górze taktycznej drabinki.

Wraz z jego odejściem z Blaugrany, naprawdę skończyła się epoka, jakiej w polskiej piłce jeszcze nie było. Żaden transfer w naszej historii nie był bardziej elektryzujący. Żadnego z tych największych - choćby z racji łatwości podróży czy bliskości zapewnianej przez media społecznościowe - nie byliśmy tak blisko. Żaden nam, dziennikarzom, nie sprawił tylu problemów w najprostszej materii - bo jak napisać o Lewandowskim coś, czego jeszcze nie było? Jak zachwycić się kolejnym golem, gdy tych zachwytów w przeszłości były już setki?

Zbigniew Boniek mawiał, że Robert Lewandowski nigdy nie był naszym problemem, lecz problemem rywali. Teraz widać najmocniej, że faktycznie znika nam ikona, nie kłopot.

Robert Lewandowski pożegnał się na Camp Nou z kibicami FC Barcelona

Radość przez łzy. "Lewy" tym razem nie musiał trafić do siatki, żeby zasłużyć na takie pożegnanie

Robert Lewandowski w pożegnalnym meczu na Camp Nou w barwach FC Barcelona

