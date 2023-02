To efekt rozstrzygnięć w światowym futbolu w 2022 roku. Robert Lewandowski odnosił sukcesy jedynie w Bayernem Monachium i to na polu krajowym. Bayern był mistrzem w 2022 roku, ale nie zdobył już krajowego pucharu i odpadł w walce o Ligę Mistrzów z zespołem Villarreal CF. Po przejściu do FC Barcelona polski piłkarz także nie odniósł sukcesu w Lidze Mistrzów - zespół z Katalonii już z niej odpadł.

Pozostaje wreszcie impreza najważniejsza czyli mistrzostwa świata w Katarze. Tutaj Polska z grupy wyszła, ale to tyle - Robert Lewandowski nie znalazł się wśród największych gwiazd organizowanej przez FIFA imprezy. To także spowodowało, że pominięto go przy nominacjach do FIFA The Best.

Nominowani do nagrody FIFA The Best

Piłkarz roku:

Karim Benzema (Real Madryt/Francja)

Kylian Mbappe (Paris St. Germain/Francja)

Leo Messi (Paris St. Germain/Argentyna)

Piłkarka roku:

Alexia Putellas (FC Barcelona/Hiszpania)

Beth Mead (Arsenal Londyn/Anglia)

Alex Morgan (Tottenham Hotspur/USA)

Bramkarz roku:

Thibaut Courtois (Real Madryt/Belgia)

Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentyna)

Yassine Bounou (Sevilla FC/Maroko)

Bramkarka roku:

Ann-Katrin Berger (Chelsea Londyn/ Niemcy)

Christiane Endler (Olympique Lyon / Chile)

Mary Earps (Manchester United / Anglia)

Trener roku:

Carlo Ancelotti (Real Madryt/Włochy)

Lionel Scaloni (Argentyna)

Pep Guardiola (Manchester City/Hiszpania)

Trenerka roku:

Sarina Wiegman (Holandia)

Pia Sundhage (Brazylia)

Sonia Bompastor (Francja)

Robert Lewandowski w FC Barcelona / AFP

