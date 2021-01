Robert Lewandowski: Nie myślę o zmianie klubu

Robert Lewandowski w rozmowie z "Bildem" odniósł się do swojej przyszłości i wygasającego latem 2023 roku kontraktu. Polak zadeklarował, że czuje się w Bayernie Monachium znakomicie i nie myśli o zmianie pracodawcy.

"Lewy" w barwach zespołu występuje od 2014 roku. Z każdym kolejnym sezonem jego pozycja w ekipie rosła, a od dłuższego czasu jest jej absolutnie kluczowym zawodnikiem. Prowadząc Bayern do triumfu w Lidze Mistrzów i zdobywając z nim wiele innych trofeów na trwałe zapisał się w historii drużyny. Drużyny, z którą wiąże swoją przyszłość w kolejnych latach.

Aktualna umowa napastnika z Bayernem wygasa latem 2023 roku. Choć w przeszłości pojawiały się sygnały świadczące, że chce on opuścić klub i dołączyć do jednej z innych, europejskich potęg, wydaje się, iż snajper porzucił takie myśli na dobre. Zapytany o przyszłość w wywiadzie dla "Bilda" wyraził się jasno. - Nie myślę o zmianie klubu. Dobrze czuję się tu, gdzie jestem, gdyż ciągle się tu rozwijam, podobnie jak zespół - zadeklarował.



Lewandowski został także zapytany o to, który z niemieckich piłkarzy mógłby w przyszłości dorównać jego klasie i sięgnąć po nagrodę dla najlepszego piłkarza świata. Napastnik wskazał na kolegę z ekipy, Joshuę Kimmicha. - Wierzę w "Jo". W Niemczech jest jednak wielu utalentowanych piłkarzy. To od nich zależy, jak potoczy się ich przyszłość - stwierdził.



