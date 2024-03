Reprezentacja Polski już 21 marca zagra w półfinale baraży do Euro 2024 z Estonią, a w przypadku wygranej pięć dni później zmierzy się z Walią lub Finlandią. Nazwiska piłkarzy, którzy powalczą o przepustkę na turniej, poznamy z kolei 14 marca. Niewykluczone, że w tym gronie znajdzie się Kamil Grosicki , który na początku lutego odebrał nagrodę dla Ligowca Roku podczas Gali Tygodnika "Piłka Nożna". Skrzydłowy Pogoni Szczecin w rozmowie z Interią nie ukrywał, że dobrze współpracuje mu się z Michałem Probierzem.

"Znam trenera bardzo dobrze, wiem, jak się z nim pracuje. Już sama rozmowa z selekcjonerem potrafi nakręcić piłkarza do walki i dawania z siebie wszystkiego na boisku. Trener Probierz zaraził reprezentację swoją pozytywną energią. Do tego trzeba dołożyć jeszcze pracę i na pewno będziemy szli do przodu" - wyznał.