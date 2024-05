FC Barcelona w poniedziałkowy wieczór pokonała 2:0 Real Sociedad, dzięki czemu na trzy kolejki przed końcem sezonu zajmuje drugie miejsce w La Liga. Od początku spotkania na boisku przebywał Robert Lewandowski, który wciąż liczy się w walce o trofeum dla króla strzelców. Problem w tym, że Xavi zdjął go z murawy przed końcem meczu, co wyraźnie zirytowało Polaka. Trener "Dumy Katalonii" na pomeczowej konferencji prasowej odniósł się do swojej decyzji.