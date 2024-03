Wiem, że eliminacje były, k....a, do d....y i wszystko, co zrobiliśmy źle, to było w tamtych eliminacjach. Ale ten etap już jest zamknięty. Były play-offy. Dzisiaj naprawdę graliśmy dobrze w piłkę. Z boiska czuło się, że to jest coś fajnego, że chce się w tej drużynie być, grać i wygrywać. To zwycięstwo to jest przygotowanie do mistrzostw Europy. Ja wierzę w to, że pokażemy tam fajną piłkę, zdobędziemy punkty i będziemy wygrywać tam mecze. Ja w to wierzę, bo widzę, co się w tej drużynie dzieje.

~ Robert Lewandowski