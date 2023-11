Robert Lewandowski najsłabszy w Barcelonie. Bolesne fakty wychodzą na jaw

Drugi sezon Roberta Lewandowskiego w Barcelonie zakończy się awansem do fazy pucharowej Ligi Mistrzów . W zeszłym sezonie, mimo pięciu bramek "Lewego" w fazie grupowej, Barcelona odpadła z rozgrywek na tym etapie.

Tym razem Lewandowski ma na koncie tylko jednego gola i w trzech ostatnich występach ani razu nie trafił do bramki rywala. To najsłabsza taka seria od 2011 roku.

Robert Lewandowski z kiepskimi ocenami za mecz z Porto

Jeśli z bliska przyjrzymy się statystykom Lewandowskiego, nie wyglądają one zbyt imponująco. 35-latek miał tylko jedną próbę strzału, w dodatku niecelną i z kiepskiej pozycji. Łącznie zanotował bilans expected Goals na poziomie zaledwie 0,06, co oznacza, że miał około 6% szans, by zakończyć mecz ze zdobytą bramką.