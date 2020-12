Cristiano Ronaldo zaliczył "pusty przelot" w ostatnim meczu roku przeciwko Fiorentinie, co oznacza, że Robert Lewandowski po raz drugi z rzędu zostanie najlepszym strzelcem w europejskiej piłce! W czasie ostatnich 12 miesięcy nasz snajper zdobył 47 bramek w 44 rozegranych meczach.





We wtorek Juventus Turyn rozegrał ostatni mecz w 2020 roku, przegrywając wysoko 0-3 z ACF Fiorentina. Cristiano Ronaldo, który był najpoważniejszym rywalem Roberta Lewandowskiego w walce o miano najlepszego strzelca, zakończył mecz bez strzelonego gola.

Oznacza to, że licznik Portugalczyka w 2020 roku zatrzymał się na 44 bramkach zdobytych w 45 spotkaniach. Ronaldo nie wyprzedzi już Lewandowskiego, który rozegrał w tym roku jedno spotkanie mniej, ale zdobył trzy bramki więcej.



Na tegoroczny wynik "Lewego" składa się 45 bramek zdobytych dla Bayernu Monachium oraz dwa gole strzelone w meczach reprezentacji Polski.



Tym samym Lewandowski powtórzył wyczyn z zeszłego roku, kiedy także był najskuteczniejszym zawodnikiem w europejskiej piłce. Wówczas zdobył aż 54 bramki. Oznacza to także, że snajper Bayernu jest jedynym zawodnikiem, który w ciągu dwóch ostatnich lat przekroczył barierę stu zdobytych bramek.



Kolejne miejsca na liście najlepszych strzelców 2020 roku zajmują: Romelu Lukaku, Erling Haaland, Ciro Immobile, Kylian Mbappe oraz Lionel Messi.



Lewandowski w 2020 roku został królem strzelców Ligi Mistrzów, Bundesligi oraz Pucharu Niemiec. Jego Bayern Monachium triumfował we wszystkich tych rozgrywkach, a także w Superpucharze Europy oraz Superpucharze Niemiec. Polski napastnik został wybrany najlepszym piłkarzem roku w wielu plebiscytach, także w tym najbardziej prestiżowym - pod nieobecność Złotej Piłki - FIFA The Best.



