Robert Lewandowski został wybrany najlepszym zawodnikiem 2020 roku w plebiscycie Goal.com. Polak wyprzedził w zestawieniu Kevina De Bruyne oraz Lionela Messiego.

"Robert Lewandowski twierdzi, że może grać do 40. roku życia. I kto mógłby się z tym kłócić? W wieku 32 lat Polak osiągnął najwyższy poziom" - pisze Goal.com w podsumowaniu swojego plebiscytu.

Magazyn zaznacza, że napastnik Bayernu Monachium zdobył oszałamiającą liczbę 55 bramek w 47 klubowych spotkaniach, co było wynikiem wykraczającym poza jakąkolwiek skalę. W tym roku nawet Lionel Messi ani Cristiano Ronaldo nie zbliżyli się do takich rezultatów.



"Biorąc pod uwagę trudny rok dla wszystkich na całym świecie, spóźnione i zaskakujące wejście Lewandowskiego na szczyt futbolowego świata, wydaje się bardzo na czasie. 'Nigdy nie przestawaj marzyć' - powiedział sam Lewandowski po zdobyciu Ligi Mistrzów. 'I nigdy się nie poddawaj'" - dodaje portal, komentując wyniki swojego plebiscytu.



Miejsca na podium zajęli także Kevin De Bruyne oraz Lionel Messi. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce poza Lewandowskim sklasyfikowano tylko jednego zawodnika Bayernu Monachium - dziewiąte miejsce zajął Thomas Mueller.

Lewandowski jest jedynym polskim zawodnikiem w zestawieniu. W 2020 roku wygrał Ligę Mistrzów, Bundesligę, Puchar Niemiec (król strzelców wszystkich tych rozgrywek), Superpuchar Europy oraz Superpuchar Niemiec.



Najlepsi piłkarze 2020 roku w plebiscycie Goal.com:

1. Robert Lewandowski (Bayern Monachium, Polska),



2. Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgia),



3. Lionel Messi (FC Barcelona, Argentyna),

4. Neymar (Paris Saint-Germain, Brazylia),

5. Cristiano Ronaldo (Juventus Turyn, Portugalia),



6. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, Francja),



7. Virgil van Dijk (Liverpool FC, Holandia),



8. Karim Benzema (Real Madryt, Francja),



9. Thomas Mueller (Bayern Monachium, Niemcy),



10. Sadio Mane (Liverpool FC, Senegal),



11. Joshua Kimmich (Bayern Monachium, Niemcy),



12. Thiago Alcantara (Bayern Monachium/Liverpool FC, Hiszpania),



13. Sergio Ramos (Real Madryt, Hiszpania),



14. Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC, Anglia),



15. Romel Lukaku (Inter Mediolan, Belgia),



16. Serge Gnabry (Bayern Monachium, Niemcy),



17. Erling Haaland (Borussia Dortmund, Norwegia),



18. Mohamed Salah (Liverpool FC, Egipt),



19. Ciro Immobile (Lazio Rzym, Włochy),



20. Alphonso Davies (Bayern Monachium, Kanada),



21. Manuel Neuer (Bayern Monachium, Niemcy),



22. Bruno Fernandes (Manchester United, Portugalia),



23. Jordan Henderson (Liverpool FC, Anglia),



24. Jadon Sancho (Borussia Dortmund, Anglia),



25. Paulo Dybala (Juventus Turyn, Argentyna).

Zdjęcie Robert Lewandowski / Harold Cunningham / Getty Images

WG