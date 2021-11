As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Hubert Hurkacz 52% Patryk Dobek 48%

głosów: 1260

Lewandowski triumfował w plebiscycie IFFHS po raz drugi z rzędu.

W tegorocznej edycji kapitan reprezentacji Polski i snajper Bayernu Monachium zgromadził w głosowaniu 150 punktów.

Lewandowski przed Messim

"Lewy" nie dał żadnych szans konkurentom. Drugi w zestawieniu Lionel Messi z PSG otrzymał 105 punktów.

Trzecie miejsce zajął triumfator Ligi Mistrzów z Chelsea i mistrz Europy z Włochami, Jorginho - 40 punktów.

Już w najbliższy poniedziałek poznamy laureata Złotej Piłki. Głównymi kandydatami do triumfu są Lewandowski i Messi.

Wyniki plebiscytu na piłkarza roku IFFHS:

1. Robert Lewandowski (Bayern Monachium/Polska) - 150 punktów

Reklama

2. Lionel Messi (FC Barcelona/PSG/Argentyna) - 105

3. Jorginho (Chelsea/Włochy) - 40

4. Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgia) - 35

5. Mohamed Salah (Liverpool/Egipt) - 20

. Kylian Mbappe (PSG/Francja) - 20

Zdjęcie Złota Piłka dla Roberta Lewandowskiego? Tylko w Interii - wszystko na temat plebiscytu 2021! / INTERIA.PL

Zdjęcie Robert Lewandowski / Alexander Hassenstein / Getty Images

WS