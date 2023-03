FC Barcelona musi borykać się z poważnymi problemami finansowymi. Doszło do tego, że Javier Tabas zagroził zamrożeniem ruchów klubu w najbliższym okienku transferowym. To skłoniło angielską prasę do dość zaskakujących rozważań. Stworzono listę zawodników, którzy mogą przymusowo opuścić Barcelonę, a przy okazji... wzmocnić kluby Premier League. Padło nazwisko Roberta Lewandowskiego. "Xavi zakwestionował jego motywację" - twierdzi "The Sun".