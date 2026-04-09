Robert Lewandowski na torze, obok wielki mistrz. W takim aucie wygrywał Polak
Przed laty Robert Lewandowski wziął udział w bardzo ciekawym wydarzeniu - przejażdżce sportowym Audi TT prowadzonym przez wielokrotnego mistrza Le Mans Toma Kristensena. Całość miała miejsce kilkanaście godzin po historycznym meczu, w którym polski napastnik zdobył 5 goli. Adrenaliny w tych dniach więc mu nie brakowało. W obu wydarzeniach wspólnym mianownikiem jest Bayern Monachium. Dlaczego?
Robert Lewandowski jako wybitna osobistość w świecie sportu miał wielokrotnie okazję poznawać gwiazdy. Jeden z takich dni miał miejsce 23 września 2015 roku, czyli kilkanaście godzin po pamiętnym spotkaniu Bayernu Monachium z VfL Wolsburg. Polski napastnik był na językach piłkarskiej Europy, bo strzelił rywalom 5 goli niemal jeden po drugim.
"La Gazzetta dello Sport" nazwała naszego rodaka "Marsjaninem". "Nie trzeba owijać w bawełnę, już jest legendą" - pisał włoski dziennik. Umówione wcześniej sponsorskie spotkanie Bayernu z ikoną motorsportu Tomem Kristensenem można było więc uznać za "nagrodę". Duńczyk jest przecież 9-krotnym zwycięzcą prestiżowego całodobowego wyścigu Le Mans.
Wszystko odbyło się z powodu współpracy mistrzów Niemiec z firmą Audi. Co sezon piłkarze odbierają od producenta nowe samochody, otrzymują je zazwyczaj na wypożyczenie na 6 miesięcy. Wtedy jednak spotkanie nie polegało jedynie na przekazaniu aut. Zawodnicy mieli nie lada gratkę przejechania się sportowym Audi TT-cup z silnikiem 2.0 TFSI (310 koni mechanicznych, napęd na przód). Nie prowadzili - to zapewnili Kristensen oraz inny profesjonalny kierowca Markus Winkelhock.
Tom Kristensen za kierownicą sportowej Audi TT. Pojawiły się gwiazdy Bayernu
Lewandowski z Thomasem Müllerem wsiedli do samochodu z tym pierwszym, a z tym drugim David Alaba i Mario Götze. Wszystko miało miejsce w Audi Neuburg Driving Experience Center.
"Wczoraj strzelił 5 bramek w ciągu 9 minut dla swojej drużyny, Bayernu. Niezły dzień na przejażdżkę z tym niesamowitym (i zadowolonym) piłkarzem, Robertem Lewandowskim. Mieliśmy też Thomasa Müllera. W 5 minut zaliczyliśmy 9 szybkich okrążeń w bolidzie Audi TT-cup" - napisał wtedy Duńczyk na swoim profilu na Facebooku, załączając zdjęcie.
Świetny sposób na spędzenie środy
Dodajmy, że Audi Sport TT Cup była serią wyścigową istniejącą w latach 2015-2017. Pierwszą z tych trzech edycji wygrał Polak Jan Kisiel. Później triumf odnieśli Fin Joonas Lappalainen i Brytyjczyk Philip Ellis.