Robert Lewandowski na torze, obok wielki mistrz. W takim aucie wygrywał Polak

Robert Lewandowski jako wybitna osobistość w świecie sportu miał wielokrotnie okazję poznawać gwiazdy. Jeden z takich dni miał miejsce 23 września 2015 roku, czyli kilkanaście godzin po pamiętnym spotkaniu Bayernu Monachium z VfL Wolsburg. Polski napastnik był na językach piłkarskiej Europy, bo strzelił rywalom 5 goli niemal jeden po drugim.

"La Gazzetta dello Sport" nazwała naszego rodaka "Marsjaninem". "Nie trzeba owijać w bawełnę, już jest legendą" - pisał włoski dziennik. Umówione wcześniej sponsorskie spotkanie Bayernu z ikoną motorsportu Tomem Kristensenem można było więc uznać za "nagrodę". Duńczyk jest przecież 9-krotnym zwycięzcą prestiżowego całodobowego wyścigu Le Mans.

Wszystko odbyło się z powodu współpracy mistrzów Niemiec z firmą Audi. Co sezon piłkarze odbierają od producenta nowe samochody, otrzymują je zazwyczaj na wypożyczenie na 6 miesięcy. Wtedy jednak spotkanie nie polegało jedynie na przekazaniu aut. Zawodnicy mieli nie lada gratkę przejechania się sportowym Audi TT-cup z silnikiem 2.0 TFSI (310 koni mechanicznych, napęd na przód). Nie prowadzili - to zapewnili Kristensen oraz inny profesjonalny kierowca Markus Winkelhock.

Lewandowski z Thomasem Müllerem wsiedli do samochodu z tym pierwszym, a z tym drugim David Alaba i Mario Götze. Wszystko miało miejsce w Audi Neuburg Driving Experience Center.

"Wczoraj strzelił 5 bramek w ciągu 9 minut dla swojej drużyny, Bayernu. Niezły dzień na przejażdżkę z tym niesamowitym (i zadowolonym) piłkarzem, Robertem Lewandowskim. Mieliśmy też Thomasa Müllera. W 5 minut zaliczyliśmy 9 szybkich okrążeń w bolidzie Audi TT-cup" - napisał wtedy Duńczyk na swoim profilu na Facebooku, załączając zdjęcie.

Dodajmy, że Audi Sport TT Cup była serią wyścigową istniejącą w latach 2015-2017. Pierwszą z tych trzech edycji wygrał Polak Jan Kisiel. Później triumf odnieśli Fin Joonas Lappalainen i Brytyjczyk Philip Ellis.

