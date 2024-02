Robert Lewandowski na temat Barcelony i reprezentacji Polski. Jedno pragnienie

Lewandowski: Chcemy awansować w Lidze Mistrzów

"W pierwszym meczu z Napoli zagraliśmy bardzo dobrze, szczególnie w początkowych 30 minutach. Jeśli w rewanżu zaprezentujemy się tak jak w pierwszej pół godzinie w Neapolu, to możemy wygrać i strzelić kilka goli. Chcemy awansować do kolejnej rundy " - przyznał Lewandowski.

Lewandowski o barażach z reprezentacją Polski

Zawsze chcę grać jak najlepiej. Przeciwko Getafe nie trafiłem do siatki, ale mimo tego zaprezentował się z dobrej strony. Dla mnie, jako napastnika, to ważne, żeby zarówno wygrywać, jak i strzelać gole

"Chcemy wygrać pierwszy mecz i dostać się do finału, wygrać go i dotrzeć do Euro 2024. To dla nas naprawdę ważne spotkania i jesteśmy na nie gotowi. Chcemy być w Niemczech" - przyznał kapitan "Biało-Czerwonych".