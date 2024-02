Robert Lewandowski na nartach i to nie w byle czym. Znamy cenę płaszcza

Choć FC Barcelona tylko zremisowała w niedzielę z 3:3 z Granadą, kapitan reprezentacji Polski po meczu miał powody do zadowolenia. Robert Lewandowski strzelił 15. gola w tym sezonie, a łącznie trafił 48 razy do bramki w barwach "Dumy Katalonii" i pod tym względem zrównał się z Davidem Villą . 42-latek na ten wynik pracował przez 120 meczów, natomiast "Lewy" zrobił to w 78 spotkaniach . Jednakże mimo tej imponującej statystyki 35-latka, na "Blaugranę" po meczu spadła fala krytyki. Piłkarze Xaviego zostali dość surowo ocenieni w Hiszpanii. Oberwało się także naszemu rodakowi.

Robert Lewandowski pochwalił się fanom, gdzie wypoczywa z bliskimi. Uwagę zwraca płaszcz

35-latek sam wcielił się w rolę trenera i pomagał swoim pociechom na stoku. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć z wyjazdu. Kapitan reprezentacji Polski pozował do aparatu w narciarskim stroju. Gracz do Andory zabrał długi, ocieplany biały płaszcz marki 4F. Co ciekawe, kurtkę można kupić za niecałe 500 złotych. Jest to kwota po promocji. Regularna cena wynosi 999 zł.