Robert Lewandowski na ławce rezerwowych? To możliwe. Hiszpanie podają datę

Robert Lewandowski zdaje się wracać powoli do formy, choć próbka dwóch dobrych meczów to wciąż za mało, aby powiedzieć, że ten proces już zakończył się sukcesem. Polak w jednym z wywiadów mówił, że rotacja, to coś, czego jego organizm coraz bardziej będzie potrzebował. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy możliwe jest, że w najbliższym tygodniu zobaczymy "Lewego" na ławce rezerwowych. To ma się wydarzyć w meczu z Celtą Vigo lub podczas wyjazdu na Mallorkę.