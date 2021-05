Robert Lewandowski wciąż na ustach piłkarskiego świata. Po wyrównaniu niebotycznego rekordu Gerda Muellera powracają transferowe spekulacje. Anglicy piszą, że gigant Premier League nawiązał już kontakt z Polakiem.

Choć władze Bayernu Monachium zapewniają, że póki co Lewandowski nie jest na sprzedaż, europejska prasa spekuluje na temat możliwości hitowego transferu.

Jak twierdzi brytyjski "Daily Express", Chelsea jest w grze o napastnika Bayernu. Finaliści Ligi Mistrzów mieli już nawiązać kontakt w sprawie ewentualnego opuszczenia Monachium przez kapitana reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski w Premier League?

Według Sky.de, temat transferu Lewandowskiego rozważany jest na najwyższych szczeblach w Chelsea.

Angielskie media zdają sobie jednak sprawę, że największym marzeniem Polaka zawsze była przeprowadzka do Hiszpanii, dlatego też wielkim problemem mogłoby być skuszenie go na przenosiny do Premier League.

Kontrakt 32-letniego Lewandowskiego z Bayernem Monachium wygasa 30 czerwca 2023 roku.

