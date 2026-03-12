W najlepsze trwa sezon piłkarski 2025/2026. W nim bardzo dobrze radzi sobie FC Barcelona. Ekipa Hansiego Flicka jest liderem rozgrywek LaLiga oraz walczy o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu z Newcastle United udało się im zremisować 1:1, co zapowiada spore emocje w rewanżu.

Spory wkład w takie wyniki ma Robert Lewandowski. Nasz reprezentant mimo upływu lat dalej ma spore zaufanie Hansiego Flicka i stosunkowo często rozpoczyna rywalizację od pierwszego gwizda. W tym sezonie w 34 spotkaniach strzelił 14 bramek i zanotował trzy asysty.

Swoją grą zdaje się przekonywać działaczy "Dumy Katalonii" do przedstawienia mu nowej oferty kontraktu. W końcu, jak powszechnie wiadomo wraz z końcem tego sezonu Polakowi wygasa umowa. To oznacza, że po czterech latach w zespole z Katalonii może niebawem zmienić klub.

Taką sytuację chcą wykorzystać m.in. Chicago Fire, czy AC Milan. Najwięcej konkretnych ruchów do tej pory wykonał jednak zespół z MLS. Do grona ekip zainteresowanych 37-latkiem dołączył teraz inny gigantyczny klub.

Juventus chcę Lewandowskiego. Już złożyli zapytanie

Jak przekazał Matteo Moretto, sytuację napastnika śledzi Juventus. Jego zdaniem, włoski zespół złożył już zapytanie o jego osobę. Wydaje się jednak, że kierunek ten jest dla niego mało realny.

- Juventus złożył zapytanie ws. sytuacji Roberta Lewandowskiego, ale taki kierunek dla Polaka jest mało realny - czytamy.

Co ciekawe, jakiś czas temu ekipie z Turynu Lewandowskiego polecał sam David Trezeguet, czyli legendarny francuski napastnik. Ten wprost mówił, że na miejscu działaczy Juventusu ściągnąłby go w swoje szeregi bez żadnego zawahania się.

Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra w niedzielę 15 marca. Będzie to starcie w ramach 28. kolejki rozgrywek LaLiga z Sevillą. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 16:15.

