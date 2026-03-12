Robert Lewandowski na celowniku, gigant zainteresowany. To byłby wielki hit

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Wciąż nieznana jest przyszłość Roberta Lewandowskiego. Napastnikowi z końcem tego sezonu wygasa umowa z Barceloną, a ten dalej nie otrzymał oferty przedłużenia kontraktu. Taką sytuacje Polaka chce wykorzystać wiele klubów z Chicago Fire na czele. Według medialnych doniesień teraz do gry włączył się włoski gigant. Co ciekawe, nie chodzi wcale o AC Milan.

Piłka nożna: Juventus jest zainteresowany Robertem Lewandowskim
Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News

W najlepsze trwa sezon piłkarski 2025/2026. W nim bardzo dobrze radzi sobie FC Barcelona. Ekipa Hansiego Flicka jest liderem rozgrywek LaLiga oraz walczy o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu z Newcastle United udało się im zremisować 1:1, co zapowiada spore emocje w rewanżu.

Spory wkład w takie wyniki ma Robert Lewandowski. Nasz reprezentant mimo upływu lat dalej ma spore zaufanie Hansiego Flicka i stosunkowo często rozpoczyna rywalizację od pierwszego gwizda. W tym sezonie w 34 spotkaniach strzelił 14 bramek i zanotował trzy asysty.

Zobacz również:

Piłkarze Rakowa Częstochowa
Liga Konferencji

Odkrycie przed meczem Rakowa. Lepiej być nie mogło, na liście nawet Rosjanie

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

    Swoją grą zdaje się przekonywać działaczy "Dumy Katalonii" do przedstawienia mu nowej oferty kontraktu. W końcu, jak powszechnie wiadomo wraz z końcem tego sezonu Polakowi wygasa umowa. To oznacza, że po czterech latach w zespole z Katalonii może niebawem zmienić klub.

    Taką sytuację chcą wykorzystać m.in. Chicago Fire, czy AC Milan. Najwięcej konkretnych ruchów do tej pory wykonał jednak zespół z MLS. Do grona ekip zainteresowanych 37-latkiem dołączył teraz inny gigantyczny klub.

    Juventus chcę Lewandowskiego. Już złożyli zapytanie

    Jak przekazał Matteo Moretto, sytuację napastnika śledzi Juventus. Jego zdaniem, włoski zespół złożył już zapytanie o jego osobę. Wydaje się jednak, że kierunek ten jest dla niego mało realny.

    Zobacz również:

    Real Madryt upokorzył Manchester City na Santiago Bernabeu
    La Liga

    Piłkarze Realu świętowali zniszczenie Manchesteru City. Po meczu nadeszły fatalne wieści

    Kacper Dąderewicz
    Kacper Dąderewicz

      - Juventus złożył zapytanie ws. sytuacji Roberta Lewandowskiego, ale taki kierunek dla Polaka jest mało realny - czytamy.

      Co ciekawe, jakiś czas temu ekipie z Turynu Lewandowskiego polecał sam David Trezeguet, czyli legendarny francuski napastnik. Ten wprost mówił, że na miejscu działaczy Juventusu ściągnąłby go w swoje szeregi bez żadnego zawahania się.

      Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra w niedzielę 15 marca. Będzie to starcie w ramach 28. kolejki rozgrywek LaLiga z Sevillą. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 16:15.

      Zobacz również:

      Oskar Pietuszewski
      Reprezentacja

      Oto plan Porto na Pietuszewskiego. Oni nie odpuszczają, w tle 60 milionów

      Wojciech Kulak
      Wojciech Kulak
      Piłkarz w sportowym stroju drużyny FC Barcelona siedzi na ławce rezerwowych, otoczony przez innych członków zespołu, w tle widać kilku zawodników rozmawiających ze sobą.
      Robert LewandowskiAlberto GardinEast News
      Piłkarz w koszulce w barwach klubu FC Barcelona unosi rękę do czoła i patrzy przed siebie, otwierając usta jakby dawał wskazówki lub wołał do kogoś podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
      Robert Lewandowski JOAN MONFORTEast News
      Mężczyzna w bordowej kurtce sportowej na ciemnym, rozmytym tle, lekko zwrócony w bok, z poważnym wyrazem twarzy.
      Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
      Niels Frederiksen: To z pewnością będzie niezapomniana nocPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja