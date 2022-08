Robert Lewandowski musiał to przyznać. "Wspaniałe uczucie"

Robert Lewandowski cieszył się swoją wyjątkową prezentacją na Camp Nou w pełni, bo obecna na wydarzeniu mogła być również jego rodzina. O tym, że najbliżsi Lewandowskiego licznie wspierali go w Katalonii w tym specjalnym dniu pisaliśmy tutaj: Dodatkowe wsparcie dla Lewandowskiego.

- Będąc w takim miejscu czujesz wsparcie rodziny, wiesz, że jest obok ciebie - to jest wspaniała rzecz. Przeżywasz to wszystko nie sam, ale oni wszyscy przeżywają to z tobą. Pewnie nawet czasem jeszcze bardziej. Dzielić się tym wszystkim z rodziną to też wspaniałe uczucie - podkreślał polski snajper po prezentacji.

Ukłon Lewandowskiego w stronę pracowników Barcelony

"Lewy" chwalił też pracowników katalońskiego klubu za to, jakiego wsparcia udzielają jego bliskim, gdy on musi koncentrować się na sprawach sportowych. - Widać tę otwartość na inne osoby, wśród ludzi, które tu pracują i to jest fajne. Ja będę miał dzięki temu czystą głowę przy pierwszych meczach, wiedząc, że wszystko będzie załatwione tak, jak trzeba - zaznaczył.

Napastnik Barcelony nie ukrywał, że tak wyjątkowe chwile w towarzystwie najbliższych smakują jeszcze lepiej: - Będąc na tej murawie, mając te wiele tysięcy kibiców oraz rodzinę blisko to człowiek czuł, że nie jest sam. Można to wszystko dzielić z najbliższymi, a to jest ważne.

