Robert Lewandowski musi uważać. Może poważnie osłabić drużynę

Robert Lewandowski rozgrywa słaby sezon, podobnie jak FC Barcelona. Co do tego, nikt raczej nie ma większych wątpliwości. Mimo tego w kadrze zespołu z Katalonii nie ma realne kandydata do walki o miejsce w składzie "Blaugrany" na ważne mecze i nawet słaby Lewandowski ma pewne miejsce w składzie zespołu prowadzonego przez Xaviego.