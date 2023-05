Do końca sezonu ligi hiszpańskiej pozostały dwie kolejki. Przedostatnią serię gier na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan otworzą Sevilla i Real Madryt. Będzie to hit tylko z nazwy, bo gospodarze skupiają się już na finale Ligi Europy przeciwko Romie, a "Królewscy" nie są za bardzo zmotywowani na walką z Atletico o wicemistrzostwo. "Los Blancos" w piątek ogłosili kadrę na mecz.

Lewandowski zostanie najlepszym strzelcem LaLiga. Potwierdzenie to tylko formalność

Oznacza to, że Robert Lewandowski powoli może zacząć świętowanie, bo w zasadzie ma niemal pewną wygraną w klasyfikacji strzelców LaLiga. Polak ma na koncie 23 bramki, a Benzema - 18. Trudno spodziewać się, by ten drugi urządził sobie wielkie polowanie w ostatniej kolejce przeciwko Athletikowi. Snajper Barcelony sięgnie więc po Trofeo Pichichi - przed nim jeszcze konfrontacje z Mallorcą i Celtą Vigo.

To szósty z rzędu sezon "Lewego", w którym wygrywa on wyścig skuteczności napastników w swojej lidze. Poprzednich pięć miało oczywiście miejsce w barwach Bayernu Monachium w Bundeslidze. Za każdym razem wiązało się to ze zdobyciem tytułu.