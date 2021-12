As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Hubert Hurkacz 36% Maria Andrejczyk 64%

Lewandowski związany jest kontraktem z Bayernem do 2023 roku. Czy zdecyduje się na zmianę barw klubowych rok wcześniej? W środę hiszpański "As" poinformował, że "Lewy" chce latem opuścić Bayern . Zdaniem dziennikarzy z Półwyspu Iberyjskiego, Polak marzy, by w końcu doszedł do skutku jego wymarzony niegdyś transfer do Realu Madryt.

Lewandowski w Chelsea?

Nowy dzień przynosi nowe rewelacje dotyczące przyszłości 33-letniego Lewandowskiego. Tym razem ma chodzić o ewentualną przeprowadzkę piłkarza na Stamford Bridge, gdzie swoje mecze rozgrywa ekipa lidera Premier League i triumfatora Ligi Mistrzów, londyńskiej Chelsea.

Ian McGarry z podcastu "Transfer Window" poinformował, że Lewandowski miał być po raz kolejny zaoferowany Chelsea. Agent Polaka, Pini Zahavi, miał kontaktować się z dyrektorką Chelsea, Mariną Granovskaią, w kwestii ewentualnej przeprowadzki polskiego snajpera do klubu Premier League.

Jak dodał McGarry, Chelsea może być skłonna oddać Bayernowi Timo Wernera w ramach ewentualnej wymiany.

Niemiecki napastnik nie może odnaleźć dawnej formy w drużynie "The Blues". Trener Thomas Tuchel może zezwolić mu na powrót do ojczyzny.

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP

WS