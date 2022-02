"Czerwona latarnia" Bundesligi w niedzielnym meczu sprawiła sensację. Do przerwy wygrywała bowiem z Bayernem Monachium 1-0, przez co schodzący do szatni piłkarze mistrza Niemiec zostali pożegnani przez kibiców gwizdami .

Później jednak sprawy wziął w swoje ręce Robert Lewandowski, który strzelił dwa gole i wraz z kolegami poprowadził drużynę do zwycięstwa.



Po meczu reprezentant Polski otrzymał wysokie noty od niemieckich mediów. - Po prostu chwycił piłkę i poderwał swoją drużynę do walki. Był wkurzony, i prawidłowo! - komplementowali Polaka dziennikarze "Sueddeutsche Zeitung" .





Bayern Monachium. Robert Lewandowski mówi o wkurzeniu, jest odpowiedź Juliana Nagelsmanna

O potrzebie bardziej agresywnego nastawienia sam Polak mówił otwarcie. Reporter Viaplay zdradził, że rozmawiał z Robertem Lewandowskim po meczu, a ten powiedział, że zespół musi być bardziej wkurzony. O słowa naszego reprezentanta zapytał następnie Juliana Nagelsmanna.

Nie bardzo czułem to wkurzenie w szatni. Jeśli porównać pierwszą i drugą połowę, trochę zmieniliśmy. Zaadaptowaliśmy się do warunków. Przedyskutowaliśmy kilka kwestii taktycznych. Nie mam tu na myśli jakichś emocjonalnych dyskusji. W pierwszej połowie nie mieliśmy problemów z emocjami, ale z tym, by przyspieszyć grę w odpowiednim momencie. Straciliśmy dużo piłek na połowie przeciwnika, który bronił się głęboko ośmioma zawodnikami. W drugiej połowie było coraz lepiej. Było w nas sporo złości, moc na skrzydłach i adresowaliśmy sporo piłek w pole karne, gdzie było dwóch napastników ocenił postawę Bayernu Monachium Julian Nagelsmann w pomeczowej rozmowie z Viaplay

Dzięki niedzielnej wygranej Bayern Monachium umocnił się na czele tabeli, wyprzedzając drugą Borussię Dortmund o sześć punktów. Kolejnym rywalem mistrzów Niemiec będzie Eintracht Frankfurt. Mecz pomiędzy obiema ekipami rozpocznie się w sobotę o godzinie 18.30.