Partner merytoryczny: Eleven Sports

Robert Lewandowski mógł tylko patrzeć, cios dla Polaka w końcówce. Fatalna sytuacja

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Była 80. minuta niedzielnego meczu Getafe - Real Madryt, gdy Kylian Mbappe znowu pokazał pazur. Jednocześnie otworzył i zamknął wynik spotkania na Coliseum Alfonso Perez. Jego ucieczka w klasyfikacji strzelców trwa, a peleton ma problemy z utrzymaniem tempa. W przypadku Roberta Lewandowskiego w tym momencie nie ma mowy o gonieniu, bo Polak pozostaje poza grą. Forma Francuza pokazuje, że "RL9" nie wyjdzie z okresu kontuzji bez strat w statystykach indywidualnych.

Cesar Azpilicueta i Robert Lewandowski
Cesar Azpilicueta i Robert LewandowskiJose BretonEast News

Jeśli Robert Lewandowski myśli o drugiej w karierze koronie króla strzelców ligi hiszpańskiej, to będzie musiał przeprowadzić indywidualną "remontadę". Z powodu urazu przegapił 9. kolejkę LaLiga, a jak wiadomo, na tym jego przerwa się nie skończy. Z kolei konkurencja nie śpi i polepsza swoje statystyki.

Polak pozostaje na 6. miejscu klasyfikacji ex aequo z wieloma innymi zawodnikami, ma na koncie 4 trafienia - przeciwko Valencii (dublet), Realowi Oviedo i Realowi Sociedad. Trzeba pamiętać, że nie zagrał w 1. serii gier, a w 2. i 3. rozegrał po kilkanaście minut, wracając do pełni sił.

Od grupy z "RL9" odłączył się w miniony weekend Vedat Muriqi. Snajper Mallorki trafił do siatki przeciwko Sevilli, tym samym wskoczył na 3. miejsce, które dzieli z Viniciusem Juniorem i Karlem Ettą Eyongiem.

2. lokata dla Juliana Alvareza, bohatera czerwono-białej części Madrytu, a więc tej zakochanej w Atletico. Argentyńczyk zachwyca, ma na koncie 6 bramek. To jednak wciąż za mało, by być nad Kylianem Mbappe. Francuz w końcu osiągnął optymalną formę w Realu i może się pochwalić 10 golami. Nie pokonał golkipera rywali tylko w 3. kolejce. Mallorca zatrzymała go jako jedyna z 12 defensyw, z jakimi się mierzył w tym sezonie klubowym we wszystkich rozgrywkach. Jego regularność wygląda obłędnie.

W niedzielny wieczór znowu był decydujący. Gdy "Królewscy" męczyli się w warunkach szarpanej gry Getafe Pepe Bordalasa, jego świetne połączenie z Ardą Gulerem znowu dało o sobie znać. 26-latek wbrew niektórym opiniom nie "żyje" z karnych w Primera Division, z "jedenastek" strzelił 2 z 10 zdobyczy.

Lewandowski został "Pichichi" w swoim pierwszym sezonie w Barcelonie z 23 ligowymi bramkami. W kampanii 2023/24 najlepszy był Artem Dowbyk (24), a w poprzedniej już właśnie Mbappe (31). Na razie gwiazdor "Los Blancos" jest na "pole position" do kolejnej statuetki.

Czołówka klasyfikacji strzelców LaLiga po 9. kolejce:

1. Kylian Mbappe - 10 goli
2. Julian Alvarez - 6 goli
3. Vedat Muriqi, Vinicius, Karl Eyonh - po 5 goli
4. Robert Lewandowski i 8 innych zawodników - po 4 gole

Eleven SportsEleven Sports
Snajper FC Barcelona Robert Lewandowski oraz gwiazdor Realu Madryt - Kylian Mbappe
Snajper FC Barcelona Robert Lewandowski oraz gwiazdor Realu Madryt - Kylian MbappeJose Breton/Pics Action/NurPhotoAFP
Na zdjęciu gwiazdor Realu Madryt Kylian Mbappe oraz snajper FC Barcelona - Robert Lewandowski
Na zdjęciu gwiazdor Realu Madryt Kylian Mbappe oraz snajper FC Barcelona - Robert LewandowskiOSCAR DEL POZO / AFP / Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
Po drugiej bramce Kylian Mbappe (nr 9) miał prawo wierzyć, że właśnie zapracował na miano bohatera El Clasico
Po drugiej bramce Kylian Mbappe (nr 9) miał prawo wierzyć, że właśnie zapracował na miano bohatera El ClasicoAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja