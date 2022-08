Robert Lewandowski ma jasny plan na urodziny. "Robić to, co kocham"

21 sierpnia urodziny obchodzi kapitan reprezentacji Polski i napastnik FC Barcelony Robert Lewandowski. Z tej okazji snajper "Blaugrany" postanowił podzielić się pewną refleksją ze swoimi kibicami, w formie postu na Instagramie.

Robert Lewandowski o urodzinach: Będę robić to, co kocham

"Lewy" podziękował fanom za przesłane wiadomości. - To nie tylko dzień meczowy, to też dzień moich urodzin. Dziękuję Wam za wszystkie życzenia. Co prawda nie mogę tego dnia być z moją rodziną, ale będę spędzał ten dzień robiąc to, co kocham, czyli grając w piłkę. Jestem bardzo wdzięczny za wszystko - zapewnił Lewandowski. I zaapelował do fanów: - Pamiętajcie, by nigdy nie przestawać marzyć, by ciężko pracować i się nie poddawać. Marzenia się spełniają.

Instagram Post

W dniu swoich urodzin Polak będzie miał szansę spełnić jedno z tych marzeń - po raz pierwszy trafić do siatki w La Liga. O godz. 22 w niedzielę jego Barcelona gra z Realem Sociedad.

Specjalną wiadomość z okazji urodzin Roberta wystosowała też Anna Lewandowska: Żona Roberta Lewandowskiego złożyła mu życzenia.