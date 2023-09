Robert Lewandowski skończył niedawno 35 lat i chociaż wciąż gra na wysokim poziomie i jest ważnym punktem zarówno FC Barcelona, jak i reprezentacji Polski, zapewne powoli myśli już o zakończeniu kariery. Nie nastąpi to jednak prędko, bo snajper podpisał z "Dumą Katalonii" kontrakt obowiązujący do czerwca 2026 roku. Mimo to Polak ma już pewne plany, o których opowiedział w trakcie wywiadu udzielonego Eleven Sports i serwisowi Meczyki. Lewandowski dopytywany o to, czy już wie, co będzie robił po zakończeniu kariery, odpowiedział enigmatycznie.