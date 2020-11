Pod znakiem zapytania stanął występ Roberta Lewandowskiego w środowym meczu z reprezentacją Holandii. Jak dowiedziały się WP Sportowe Fakty, kapitan reprezentacji Polski nabawił się kontuzji mięśniowej. Interia ustaliła, że dokładnie chodzi o uraz pośladka, ale z naszych informacji wynika, że w tej chwili występ "Lewego" nie jest zagrożony.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Włochy - Polska 2-0. Robert Lewandowski: Nie przypominam sobie, bym zagrał w takim meczu (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

Lewandowski kontuzji miał doznać w drugiej połowie niedzielnego starcia z Włochami. Mimo to kontynuował grę i spędził na boisku pełne 90 minut. Po meczu okazało się, że kapitan naszej kadry narzeka na uraz.

Reklama

Na razie nie są znane szczegóły problemów zdrowotnych napastnika. Wiadomo jednak, że Lewandowski pozostanie na zgrupowaniu do samego końca, niezależnie od tego, czy będzie zdolny do gry, czy nie. Jeżeli nie zagra w meczu z Holandią, będzie to piąte spotkanie reprezentacji, które tej jesieni kapitan opuści.

Spotkanie z Holandią odbędzie się w środę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Mecz rozegrany zostanie w ramach Ligi Narodów UEFA i będzie to ostatni mecz Polaków w tej edycji tych rozgrywek.

Interia sprawdziła stan zdrowia, że uraz dotyczy mięśnia pośladkowego i jest on pokłosiem meczu z Italią. Jednak z naszych informacji wynika, że w tej chwili występ "Lewego" nie jest zagrożony.

Transmisja meczu Polska - Holandia w środę od godziny 20:35 w Polsacie Sport. O godzinie 18:00 rozpocznie się przedmeczowe studio.

mtu, Polsat Sport