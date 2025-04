Robert Lewandowski kontra sędzia. Media już podgrzewają atmosferę

FC Barcelona po radości związanej z awansem do finału Copa del Rey wraca do rozgrywek Primera Division. Nie jest to ligowa "szara rzeczywistość", bo zespół zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z 3 punktami przewagi nad Realem Madryt i 9 nad Atletico. W sobotę o 21:00 u siebie zagra z będącym w dobrej formie Betisem. Goście przyjadą osłabieni zawieszeniem za kartki Isco, ale i tak to spotkanie może być bardziej wyrównane niż można się spodziewać.

Reklama