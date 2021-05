Już tylko broniący w Augsburgu Rafał Gikiewicz może powstrzymać Roberta Lewandowskiego przed pobiciem rekordu Gerda Muellera. Kiedy 14 lat temu obaj panowie spotkali się na meczu polskiej III ligi pewnie nie przypuszczali, że losy ich pojedynku będzie z zapartym tchem śledził cały piłkarski świat.

Piłka nożna pisze niesamowite historie. Już w sobotę Robert Lewandowski będzie chciał przejść do historii Bundesligi, strzelając 41. gola w sezonie. W bramce Augsburga stać będzie Rafał Gikiewicz, który przebył równie długą drogę do piłki na najwyższym poziomie.



Wystarczy powiedzieć, że pierwszy raz Lewandowski z Gikiewiczem w seniorskiej piłce rywalizowali ponad 14 lat temu. Było to spotkanie... polskiej III ligi, pomiędzy Drwęcą Nowe Miasto Lubawskie a Zniczem Pruszków. Wówczas 19-letni Lewandowski był zawodnikiem Znicza, rok starszy Gikiewicz bronił bramki Drwęcy.



Lewandowski vs Gikiewicz. Spotkali się w III lidze

Samo spotkanie zakończyło się wygraną zmierzającego do II ligi Znicza 1-0. Po czyim trafieniu? Oczywiście, Roberta Lewandowskiego.



To jednak nie koniec tej historii. W sieci z prędkością błyskawicy rozchodzi się fotografia, wykopana z archiwów portalu gazetaolsztynska.pl. Widać na niej obu głównych bohaterów sobotniego starcia. Patrząc na zdjęcie, najlepiej widać, jak daleką drogę przeszli obaj piłkarze.



W późniejszych latach Gikiewicz z Lewandowskim spotykali się jeszcze wielokrotnie i tylko raz bramkarzowi udało się uchronić przed stratą gola za sprawą "Lewego".

Dwukrotnie zawodnicy rywalizowali jeszcze przed wyjazdem z Polski. Za każdym razem Lech Poznań okazywał się lepszy od Jagiellonii Białystok, a Lewandowski w obu meczach trafiał do bramki.



Napastnik strzelał też Gikiewiczowi w każdym z trzech spotkań Bundesligi, w których rywalizowali - dwukrotnie przeciwko Unionowi Berlin i raz już przeciw Augsburgowi. Jedynym spotkaniem, w którym "Giki" zatrzymał Lewandowskiego był mecz Pucharu Niemiec z 2015 roku. Grający wówczas w Eintrachcie Brunszwik golkiper nie zdołał jednak uchronić zespołu przed porażką z Bayernem, który tamto spotkanie wygrał 2-0.



Ostatni mecz Bundesligi w tym sezonie, w którym Lewandowski powalczy o pobicie rekordu, rozpocznie się w sobotę 22 maja o godzinie 15.30. Transmisja meczu w Eleven Sports 1, relacja na żywo w Interii.

