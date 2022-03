Robert Lewandowski przez kilka lat był związany kontraktem reklamowym z chińskim producentem elektroniki użytkowej oraz sprzętu, Huawei. Przedstawiciel piłkarza poinformował Interię, że ta współpraca nie będzie już kontynuowana . "Podjęliśmy dziś decyzję o zakończeniu współpracy marketingowej między Robertem Lewandowskim a marką Huawei. W związku z tym realizacja wszelkich świadczeń promocyjnych została z naszej strony wstrzymana" - powiedział Tomasz Zawiślak.

Dopytywany, czy taki krok ma związek z działalnością firmy w Rosji, mimo zbrojnej napaści Putina na Ukrainę, nie zajął konkretnego stanowiska. "Co do tego nie mamy pełnej informacji, dlatego poprzestanę na tym, co już oświadczyliśmy" - stwierdził.

Huawei wydało oświadczenie po zakończeniu współpracy przez Lewandowskiego

Na tym sprawa się nie kończy. Jest reakcja Chińczyków na decyzję Roberta Lewandowskiego. Do mediów przesłano krótkie oświadczenie.

Huawei CBG Polska żałuje zakończenia partnerstwa z Robertem Lewandowskim. Doceniamy naszą długoletnią współpracę i życzymy mu samych sukcesów w przyszłości. Huawei przypomina równocześnie, że publikacja Daily Mail to fake news – zawarte w niej informacje są nieprawdziwe - czytamy.

Chodzi o doniesienia angielskiej prasy, wedle których Huawei miał przeszkolić 50 tys. rosyjskich ekspertów w walce z hakerami włamującymi się do ważnych rosyjskich domen po wojnie wypowiedzianej przez Rosję Ukrainie. Firma już wcześniej dementowała te wieści.

Zdjęcie Robert Lewandowski w trakcie meczu z Eintrachtem Frankfurt / FOT.EXPA/NEWSPIX.PL / Newspix