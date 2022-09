Robert Lewandowski kapitanem Barcelony? Jest jednym z kandydatów!

Wystarczyło kilka tygodni, by napastnik reprezentacji Polski znalazł się w górnej części hierarchii w Barcelonie. Lewandowski w sześciu spotkaniach zdobył osiem bramek i jest liderem klasyfikacji strzelców La Liga (drugi Borja Iglesias z Betisu ma na koncie sześć trafień), a bardzo ciepło o Polaku wypowiada się szkoleniowiec Xavi Hernandez.

- Jestem zaskoczony tym, jakim człowiekiem jest Robert Lewandowski. To bardzo skromny i pracowity profesjonalista. Bardzo się angażuje, do tego jest głodny sukcesu. To luksus mieć go w zespole - podkreślał trener Barcelony po ostatniej wygranej z Elche (3-0) i dwóch golach Lewandowskiego.

Polak coraz więcej znaczy w ekipie wicemistrzów Hiszpanii, a tamtejsze media już zastanawiają się nad jego przyszłością w zespole. A ta wydaje się rysować w różowych barwach.

FC Barcelona. Kto będzie nowym kapitanem?

Katalońskie media nie mają wątpliwości, że wkrótce w Barcelonie nadejdzie czas wyborów nowego kapitana. Obecnie prawo do noszenia opaski ma czterech zawodników, jednak ich rola na wyniki zespołu jest coraz mniejsza.

W tym sezonie Barcelonę najczęściej na murawę wyprowadza Sergio Busquets i co do jego cech przywódczych nikt w klubie nie wątpliwości. Umowa Hiszpana kończy się jednak po sezonie i nie wiadomo, czy zostanie przedłużona. Prawo do opaski kapitańskiej mają również Gerard Piqué, Jordi Alba oraz Sergi Roberto. Wszyscy grają jednak niewiele i nie da się wykluczyć, że po sezonie pożegnają się z Barceloną.

W tej sytuacji w ciągu kilku miesięcy można spodziewać się wyborów nowych kapitanów.

- Wśród doświadczonych zawodników jest dwóch, którzy mogliby dostąpić tego zaszczytu: Marc-Andre Ter Stegen i Robert Lewandowski. Z tego duetu zostałby wybrany pierwszy kapitan, bo obaj są odpowiedzialni za wdrożenie nowego projektu Xaviego. Z kolei z młodych graczy kapitanami mogliby być: Ronald Araujo i Pedri. Oprócz nich chęć noszenia opaski zgłasza również Ousmane Dembele - pisze Javier Miguel w Culemania.com.

