Robert Lewandowski kaja się i zwraca się do fanów. "Dziś to boli"

Po porażce w starciu z Realem Madryt w El Clasico cała drużyna FC Barcelony musiała przełknąć bardzo gorzką pigułkę.

Tuż po spotkaniu głos w mediach społecznościowych zabrał jeden z liderów Barcy, czyli Robert Lewandowski.

Real - Barcelona. Robert Lewandowski zwrócił się do fanów Blaugrany

Napastnik Blaugrany starał się dodać otuchy fanom "Dumy Katalonii".

"Dziś to boli, ale to wszystko sprawi, że będziemy jutro pracować jeszcze ciężej" - takie przesłanie skierował do kibiców Barcelony Polak.

W komentarzach fani raczej starają się wspierać "Lewego". Jeden z kibiców zwrócił uwagę na odcięcie snajpera od podań od kolegów: "Lewy, potrzebujemy Cię "w gazie"! Ale skoro nikt nie kieruje do Ciebie godnego podania..."

