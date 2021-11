Reprezentacja Polski wciąż jest niepewna swojego udziału w mistrzostwach świata 2022 - przed "Biało-Czerwonymi" wciąż walka o prestiżowy turniej w barażach. Można jednak powiedzieć, że kapitan polskiej kadry, Robert Lewandowski, już symbolicznie "wylądował w Katarze", bowiem podjął się współpracy z narodowymi liniami lotniczymi tego bliskowschodniego kraju - i stał się bohaterem filmu instruktażowego.

Katar stoi otworem dla Roberta Lewandowskiego? Na razie dzięki współpracy reklamowej

Jak wskazała na Twitterze Aldona Marciniak, dziennikarka "Przeglądu Sportowego" i Eleven Sports, na pokładzie samolotów należących do Qatar Airways można obejrzeć film dotyczący instrukcji bezpieczeństwa, którego głównym bohaterem jest "Lewy". Na zamieszczonym przez Marciniak materiale widać, jak piłkarz pokazuje sposób nadmuchania kamizelki bezpieczeństwa. Wideo jest dość zwięzłe i utrzymane w humorystycznym klimacie.



"Oby to nie była jedyna obecność Roberta Lewandowskiego w Katarze" - żartuje dziennikarka w swoim wpisie.



Qatar Airways patronem mundialu

Qatar Airways znane jest z tego, że sponsoruje różne piłkarskie kluby i inicjatywy związane z futbolem. Linia jest oficjalnym partnerem FIFA i jest jednym ze sponsorów mistrzostw świata 2022, które odbędą się właśnie w Katarze.



Nie ma więc wątpliwości, że instruktaż z Robertem Lewandowskim, jednym z najpopularniejszych graczy świata, to element akcji promocyjnej przed mundialem. Dobrze by jednak było, by "Lewy" na MŚ wystąpił wraz z reprezentacją Polski, a do tego jeszcze dość wyboista droga.



El. MŚ 2022. Polacy powalczą o turniej w barażach

"Biało-Czerwoni" w marcu przyszłego roku powalczą o udział w imprezie w barażach. Z kolei już 26 listopada poznają swojego rywala - będzie to ktoś z grupy: Portugalia, Szwecja, Włochy, Walia, Szkocja, Rosja. Statystycznie rzecz biorąc największe szanse mamy na wylosowanie Rosjan.



Mecze barażowe odbędą się dokładnie w dniach 24-25 marca (półfinały) i 28-29 marca (finały).

